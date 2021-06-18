أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إنفوجراف لأهم تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع

Print
إنفوجراف لأهم تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع إنفوجراف لأهم تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من التصريحت الهامة، خلال جلسات الأسبوع المنقضي، والتي جاءت بمناسبة مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2021/22 .

وجاءت أهم تصريحات الرئيس النواب كالتالي:

كل الشكر لنواب الشعب «أغلبية ومعارضة» على مناقشاتكم لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي تميزت بالدقة والموضوعية والنقد البناء... فهذه هي الديمقراطية.

مجلس النواب مستمر في متابعة ومراقبة أداء سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية انطلاقاً من التزامه الدستوري بذلك.

انفوجراف لأهم تصريحات رئيس مجلس النواب

تحية إعزاز وتقدير لرئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لجهودهم في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة.

على الحكومة مراعاة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والتي كشف عنها النواب خلال مناقشاتهم حرصا على تحقيق الصالح العام

يتعين على سلطات الدولة الثلاث العمل جاهدة من أجل تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»