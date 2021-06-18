إنفوجراف لأهم تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع

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أصدر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من التصريحت الهامة، خلال جلسات الأسبوع المنقضي، والتي جاءت بمناسبة مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2021/22 .

وجاءت أهم تصريحات الرئيس النواب كالتالي:

كل الشكر لنواب الشعب «أغلبية ومعارضة» على مناقشاتكم لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي تميزت بالدقة والموضوعية والنقد البناء... فهذه هي الديمقراطية.

مجلس النواب مستمر في متابعة ومراقبة أداء الحكومة سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية انطلاقاً من التزامه الدستوري بذلك.

انفوجراف لأهم تصريحات رئيس مجلس النواب

تحية إعزاز وتقدير لرئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لجهودهم في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة.

على الحكومة مراعاة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والتي كشف عنها النواب خلال مناقشاتهم حرصا على تحقيق الصالح العام

يتعين على سلطات الدولة الثلاث العمل جاهدة من أجل تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين.