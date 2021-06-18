طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية حول انتشار القمامة في شبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تفاقم أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وقال النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مدينة شبرا الخيمة تمثل تعدادها حوالي ثلث عدد سكان محافظة القليوبية، وتعاني من ضعف الإمكانيات المتاحة للتخلص من القمامة بطريقة صحيحة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، أن أزمة القمامة تفاقمت في حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة مما تسبب في كثير جدا من الشكاوى من أبناء مدينة شبرا الخيمة، وسط غياب الرقابة المحلية من محافظة القليوبية.

وطالب النائب، بتوجيه طلب الإحاطة المقدم للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته وفقا للقواعد.