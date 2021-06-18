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«المحامين»: توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية بتعليمات النقيب

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«المحامين»: توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية بتعليمات النقيب «المحامين»: توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية بتعليمات النقيب

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أعلن محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الفكر القانوني بالنقابة، عن بدء اللجنة في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة، لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بعد تكليف من رجائي عطية، النقيب العام للمحامين.

وأشار مقرر لجنة الفكر القانوني، إلى أن العدد الأول لعام 2021 سينشر (PDF) عبر الموقع الرسمي للنقابة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حتى يكون الاطلاع عليه متاحا لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وكانت نقابة المحامين أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة، التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، وذلك لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

المصرى اليوم

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