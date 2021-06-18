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وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور مركزا لتأهيل المتعافين من الإدمان في المنيا

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وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور مركزا لتأهيل المتعافين من الإدمان في المنيا وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور مركزا لتأهيل المتعافين من الإدمان في المنيا

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زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بالمنيا، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

استقبل وفد التنسيقية، الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمدير العام للصندوق، كما رافقت الوفد الدكتورة نيفين فكري مديرة المركز.

تضمنت الزيارة عرض متكامل لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومراكز العزيمة الخاصة بالمحافظات المختلفة، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للصندوق والتي تسعى لإنشاء عدد أكبر من المراكز، وافتتاح المرصد الإعلامي للمركز لمتابعة الأعمال التلفزيونية التي تتناول قضية المخدرات والتعاطي، والوقوف على نسب الإدمان والتعاطي بجمهورية العربية وفق المسح الجغرافي الأخير الذي قام به الصندوق.

ومكث وفد التنسيقية، على مدار يوم كامل، مع المتعافين بالمركز، من خلال متابعة أنشطتهم وبرامجهم التأهيلية، والتي اشتملت على تعليم الحرف المختلفة مثل النجارة والحدادة والكهرباء، والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأشاد وفد التنسيقية بالأداء المتميز للمركز وجهوده في إعادة دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع كأعضاء منتجين ولديهم فرص عمل ودخل ثابت.

تشكل وفد التنسيقية من النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، النائبة رحاب عبدالغني عضو مجلس النواب، وأحمد نجيب عضو التنسيقية، ومحمد فهمي عضو التنسيقية، والنائبة رضوى إسماعيل، وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب، والتي حلت ضيفة على وفد التنسيقية.

المصرى اليوم

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