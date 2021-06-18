تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل

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قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية لجميع المواد، وجار العمل على الانتهاء من عملية رصد الدرجات بمقر كنترول الإعدادية ببنها، ومن المقرر إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية منتصف الأسبوع المقبل

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عملية التصحيح تمت مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين جميع المصححين والعاملين بالكنترول، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية رصد الدرجات، موضحا أنه أعطى تعليماته للجميع بتحرى الدقة في التصحيح وفى عمليات الرصد حتى يحصل كل طالب على حقه الكامل بالدرجات.

وأوضح، أنه يتابع جميع أعمال الكنترول بنفسه، مؤكدا أن الامتحانات تمت بشكل جيد دون أي مشكلات، متمنيا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب، حيث سيتم نشرها على موقع المديرية المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية، على أن تكون في المدارس في اليوم التالى لاعتمادها وبثها على المواقع الإخبارية، لتبدأ بعدها أعمال إعلان تنسيق القبول بالثانوى العام.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية 3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وجاءت كالتالي:

- موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من هنا.

- من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2021 من هنا.

- صفحة محافظة القليوبية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من هنا.

https://www.facebook.com/qalyubiya.gov.org/