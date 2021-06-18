أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبدالحفيظ يُعلن سلبية مسحة الأهلي استعدادًا لمباراة الترجي

Print
عبدالحفيظ يُعلن سلبية مسحة الأهلي استعدادًا لمباراة الترجي عبدالحفيظ يُعلن سلبية مسحة الأهلي استعدادًا لمباراة الترجي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وجميع أعضاء بعثة الفريق في تونس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق وأعضاء البعثة مسحة طبية أمس الخميس؛ استعدادا لمواجهة الترجي وجاءت نتيجتها سلبية.
ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق الترجي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير