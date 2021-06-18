«ممارسة الدعارة والحرص على تسجيلها».. حيثيات إدانة المحكمة لـ«شيرى هانم» وابنتها

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قالت محكمة جنح مستانف الاقتصادية ،في أسباب حكمها بادانة المتهمه شريفه رفعت الشهيرة بـ«شيرى هانم» ابنتها نورا هشام بالحبس 5 سنوات وتغريمهما 100 الف جنية في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع بان المتهمتان انتهاك حرمه الحياة الخاصة ونشرهما صورا خادشة للحياء

وقالت المحكمة في أسباب ادانتهما بان المتهمتين مارس الدعارة وحرضا على تسجيلها بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وذكرت أن الأسباب «اعتداء شيرى هانم ونجلتها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم».

وذكرت الاسباب ان المتهمتان نشرا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي،

كانت محكمة جنح مستانف الاقتصادية قضت بمعاقبة شيرى هانم وابنتها زمردة بالحبس 5 سنوات وتغريمهما ١٠٠ الف جنية في خدش الحياء العام .