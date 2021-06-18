أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«ممارسة الدعارة والحرص على تسجيلها».. حيثيات إدانة المحكمة لـ«شيرى هانم» وابنتها

Print
«ممارسة الدعارة والحرص على تسجيلها».. حيثيات إدانة المحكمة لـ«شيرى هانم» وابنتها «ممارسة الدعارة والحرص على تسجيلها».. حيثيات إدانة المحكمة لـ«شيرى هانم» وابنتها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محكمة جنح مستانف الاقتصادية ،في أسباب حكمها بادانة المتهمه شريفه رفعت الشهيرة بـ«شيرى هانم» ابنتها نورا هشام بالحبس 5 سنوات وتغريمهما 100 الف جنية في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع بان المتهمتان انتهاك حرمه الحياة الخاصة ونشرهما صورا خادشة للحياء

وقالت المحكمة في أسباب ادانتهما بان المتهمتين مارس الدعارة وحرضا على تسجيلها بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وذكرت أن الأسباب «اعتداء شيرى هانم ونجلتها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم».

وذكرت الاسباب ان المتهمتان نشرا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي،

كانت محكمة جنح مستانف الاقتصادية قضت بمعاقبة شيرى هانم وابنتها زمردة بالحبس 5 سنوات وتغريمهما ١٠٠ الف جنية في خدش الحياء العام .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير