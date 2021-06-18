لنجاحها في تحقيق مستهدفات "المالية".. "بلدي الشرقية" يثمّن جهود الأمانة

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الإنجازات تحققت رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا

تلقى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خطاب شكر وتهنئة من رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري؛ بمناسبة الجهود والإنجازات والقفزات التي حققتها الأمانة بمجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة.

وتأتي هذه التهنئة بعد تكريم المجلس البلدي لأمين المنطقة الشرقية لنجاح الأمانة بتحقيق مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات على التوالي، في إنجاز مميز، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، مما يؤكد ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.

وجاءت مبادرة المجلس البلدي من واقع شراكته مع الأمانة وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتطوير الخدمات المقدمة وإشراك القطاع الخاص بالتنمية.

جدير بالذكر أن وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة حققت إنجازات متتالية؛ حيث حققت المركز الأول بمفهوم الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي، وقامت بإنجاز وانهاء أكثر من 99% من معاملات الاستثمارات، وحصدت جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في "ملتقى التجارة الإلكترونية" تحت مظلة (وزارة التجارة وهيئة منشآت).

وحققت استثمارات الأمانة جائزة أفضل مقدم خدمات في ملتقى (بيبان) الذي نظمته هيئة (منشآت)، وكان لها النصيب الأبرز في المبادرات الاستثمارية النوعية، حيث تم إطلاق أول مشروع استثماري نموذجي وفقاً لاتفاقيات الاستثمار المشترك تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج جودة الحياة لتطوير كورنيش الخبر.

وتم توقيع أول عقد استثماري مع وزارة الرياضة ممثلةً باتحاد الرياضة للجميع ليمثل انطلاقة لتعاون اكبر بمجال الرياضة، وإطلاق المشروع الاستثماري (نبض الخبر)، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير الشرقية ليمثل مركزاً ثقافياً نوعياً.

وتم إطلاق أول مشروع استثماري نموذجي لتطوير الطرق والمرافق (بوليفارد ضاحية الملك فهد) بالدمام، بالتعاون مع هيئة كفاءة الانفاق وبرنامج جودة الحياة وهيئة تطوير الشرقية ووزارة السياحة، بالإضافة إلى إتمامها لتوقيع عقود محفظة المواقف الذكية والتي تعزز من مفهوم المدن الذكية.

وشملت النجاحات إبرام مجموعة نوعية من العقود الاستثمارية لتطوير الشواطئ والمراكز الترفيهية والسياحية والبيئية والرياضية، وإطلاق مبادرة "صنعة" الأولى لدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، والمساهمة بتأسيس شركة الأمانة الاستثمارية.

ونجحت منظومة الاستثمارات بالأمانة في تحقيق علامات متقدمة في مؤشرات وقياس مفهوم التميز المؤسسي بالأداء، حيث حصدت 960 درجة من أصل ألف بإنجاز مميز باعتماد لجنة محايدة من خارج الأمانة، وذلك بعد جهودها في حوكمة العمليات وهيكلة الأعمال التشغيلية وحصولها على شهادة الجودة الآيزو ISO.

وتشتمل منظومة التميز بالأداء على تطبيق ممارسات جودة الأداء المؤسسي وثقافة الجودة والتميز والاستدامة والتحول الرقمي وتطوير تجربة خدمة العملاء عبر مركز التميز الاستثماري وتعزيز نشاط فرق العمل وقياس معدلات الرضا والفجوات والملاحظات ومعالجتها والاستمرار بالتحسين عبر اشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات وبناء الشراكات.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير