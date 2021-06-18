خلال 5 دقائق.. الانتهاء من استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والمعاقين والمسنين

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى "لإحدى المواطنات "نظراً لظروفها الصحية" بإحدى المستشفيات بنطاق محافظة القاهرة وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لها.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى "قرية سهواج بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

دhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/2355530

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

صدرت وزارة الداخلية قرارات جديدة لتسهل على المواطنين استخراج بطاقة رقم القومي في أسرع وقت ممكن، منها تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية إلى التاسعة مساء، كما تم افتتاح مكاتب جديدة في كثير من المناطق في القاهرة والجيزة، كما قررت استمرار العمل طوال أيام الأسبوع متضمناً يوم الجمعة في بعد سجلات الأحوال المدنية.

يوجد ثلاثة أنواع من استمارة البطاقة الشخصية تختلف أسعارها حسب نوعها الفترة المقررة لاستلامها وهي:

1- الاستمارة المميزة أو vip سعرها 170 جنيهاً ومن خلالها يتم استلام البطاقة الشخصية بعد 24 ساعة.

2- الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها ومن خلالها يتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 3 أيام من تاريخ تسليم الاستمارة في السجل المدني.

3 -الاستمارة العادية بـ 45 جنيها فقط يتم الاستلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها.

1- استمارة البطاقة من السجل المدني.

2- تقديم إثبات رسمي بالمهنة ومحل إقامة.

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 16 سنة.

3- يشترط أن يكون للمتقدم بيان ميلاد في السجل المدني.

حذرت وزارة الداخلية من 4 غرامات يتعرض لها المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي.

1- غرامة 100 جنيه تدفع في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مره بعد مرور 6 شهور من بلوغ سن 16 سنة.

2- غرامة 50 جنيها تدفع في حالة التعامل بالبطاقة القديمة بعد انتهائها، غرامة 50 جنيها أيضا تدفع في حالة عدم تحديث صاحب بطاقة الرقم القومي بياناتها بعد 7 سنوات من تاريخ إصدارها.