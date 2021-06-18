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الأهلى فى صراع قوى مع في نهائي كأس للطائرة

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الأهلى فى صراع قوى مع الزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة الأهلى فى صراع قوى مع في نهائي كأس للطائرة

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يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لقاء مهما أمام اليوم الجمعة عندما يلتقي الفريقين في نهائي بطولة كأس .
وتبدأ المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وسط دوافع كبيرة لـ«رجال طائرة الأهلي» وجهازه الفني لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس مصر.
وحرص محمد مصيلحي المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد؛ من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.
ويسعى «رجال طائرة الأهلي» إلى الفوز بلقب الكأس، بعد أن توج بلقب بطولة الدوري عقب تغلبه على الزمالك في ختام منافسات البطولة.
واستهل «رجال طائرة الأهلي» مشوار الكأس بالفوز على الشرقية للدخان في دور الـ ٣٢ ثم الفوز على الطيران في دور الـ ١٦ قبل أن يتغلب الفريق على الترسانة في دور الثمانية ثم أطاح بالاتحاد السكندري في نصف النهائي.

المصرى اليوم

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