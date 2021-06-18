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تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في الزينية شمال الأقصر

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تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في الزينية شمال الأقصر تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في الزينية شمال الأقصر

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قامت إدارة بمركز ومدينة الزينية، بحملة تموينية على المحلات التجارية العامة واسفرت الحملة على تحرير عدد ٩ محاضر تموينية تضمنت ٤ محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ،٥ محاضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية .

وقاد الحملة عبدالرزاق عمر مدير الإدارة التموينية بالمركز، وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز، وعزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة بالمركز ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية .

وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر والدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر .

المصرى اليوم

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