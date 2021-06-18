«علكة» و«هريسة».. الجيش الروسي يبتكر أدوية مضادة لكورونا لحماية جنوده (التفاصيل)

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بينما لا يزال العلماء يبذلون قصارى جهودهم على الصعيدين الطبي والبحثي؛ لمواجهة الشبح الغامض الذي خيم على العالم منذ ما يزيد عن عامين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معامل الأبحاث التابعة لها تعمل على إنتاج أدوية مضادة للفيروسات يمكنها مواجهة فيروس كورونا المستجد، سيأخذ في شكل «علكة» و«هريسة فواكه».

و قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لوكالة «روسيا اليوم»أن «معهد الأبحاث العلمية المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، بدأ بالفعل في تطوير دواء مضاد للفيروسات على شكل «علكة»، لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. لافتًا إلى أن الاستخدام البسيط لهذا الدواء، وخصائصه المفيدة ستضمن تأثيرا إيجابيا في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد

ولفت المصدر إلى أن هذه الوسائل المطورة ستسهم في الحد من انتشار عدوى كوفيد 19 مؤكدًا أن المصدر أن نفس المعهد يقوم بتصميم وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا على شكل «هريسة فواكه»، يمكنها العمل على الغشاء المخاطي على الغشاء المخاطي للجسم.

وأضاف المصدر أنه «عند الانتهاء من التجارب سيتم إدراج هذا اللقاح في النظم العلاجية المختلفة واستخدامه كعامل مساعد لآليات العلاج القائمة«.

وأشار المصدر إلى أن المعهد رقم 48، شارك في العام الماضي مع معهد «جاماليا» العلمي، في تصميم واختبار لقاح «سبوتنيك V»، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.