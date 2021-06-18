مع الدلافين.. هالة صدقي تقضي إجازتها في شرم الشيخ

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لاقتراحات اماكن الخروج

وجهت الفنانة هالة صدقي الدعوة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام لزيارة شرم الشيخ وتشجيع الرحلات الداخلية إلى المدينة السياحية.

ونشرت «هالة» فيديو لها في حمام السباحة وهي تسبح وتلهو مع الدلافين الذين وقفوا إلى جوارها وقاموا بتقبيلها في لحظات مرحة حرصت على مشاركتها مع متابعيها لتعلق :«أجمل وأوفى أصدقاء».

واحتفلت «هالة» مؤخرا بعيد ميلادها بحضور عدد محدود من أصدقائها المقربين ومنهم الإعلامية بوسي شلبي مؤكدة أن احتفالها هذا العام مختلف لكونها مطلوبة في «بيت الطاعة» من زوجها بحسب ما أعلنت عنه مؤخرا من تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي.