أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بشبين القناطر

Print
بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بشبين القناطر بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بشبين القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إفتتاح مسجد مسجد الأنوار المحمدية بقرية الزهويين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، ليضاف إلى المساجد التي تم افتتاحها ودخولها الخدمة مؤخرا

قال «أبوالسعود» في تصريحات إعلامية أن مسجد الأنوار المحمدية بقرية الزهويين شبين القناطر، أقيم على مساحة 250 متر مربع، بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف المليون جنيها

اضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 28 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة