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الاتحاد الأوروبي «يويفا» يهدد بنقل نهائي كأس أوروبا من لندن

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الاتحاد الأوروبي «يويفا» يهدد بنقل نهائي كأس أوروبا من لندن الاتحاد الأوروبي «يويفا» يهدد بنقل نهائي كأس أوروبا من لندن

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هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بنقل نهائي يورو 2020 من لندن إلى بودابست في حال لم ترفع السلطات البريطانية الحجر الصحي الإلزامي عن 2500 مسؤول وضيف رفيع المستوى في البطولة.

ووفقا لصحيفة «التايمز» البريطانية، فإن هناك نقاشات بين مسؤولي البريطانية، لإعفاء أعضاء الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وكذلك السياسيين والجهات الراعية وأفراد وسائل الإعلام من قيود كورونا لدى وصولهم إلى لندن.

وتفرض بريطانيا على الوافدين دخول حجر صحي إجباري، تفاديا لزيادة انتشار ، وهو ما أثار غضب مسؤولي اليويفا.

وفي ظل احتمالية سحب اليويفا لتنظيم نهائي اليورو من لندن وملعبها «ويمبلي»، فإن هناك اتجاها للسماح لآلاف الشخصيات المهمة بدخول إنجلترا دون الحاجة للحجر الصحي، لوقف خطط نقل نهائي البطولة من «ويمبلي» إلى العاصمة الهنغارية بودابست.

وتقام النسخة الـ16 من بطولة أمم أوروبا في 11 مدينة مختلفة، من بينها لندن وبودابست، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويعد ملعب «بوشكاش أرينا»، المتواجد في بودابست، هو الملعب الوحيد الذي يفتح أبوابه للجماهير بنسبة 100% من سعته، بينما تستقبل باقي الملاعب نسبة محددة من المشجعين بسبب جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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