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جهاز تنظيم ضربات القلب يهدد مستقبل إريكسن فى الملاعب الإيطالية

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جهاز تنظيم ضربات القلب يهدد مستقبل إريكسن فى الملاعب الإيطالية جهاز تنظيم ضربات القلب يهدد مستقبل إريكسن فى الملاعب الإيطالية

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بات الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، مهددًا بعدم اللعب مطلقًا في الدوري الإيطالي خلال المواسم المقبلة.

وتعرض إريكسن صاحب الـ29 عامًا لسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2020، ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت«الإيطالية، فإن إريكسن أجرى عملية جراحية لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، أمس الخميس.

وأشارت إلى أن في حالة بقاء جهاز تنظيم ضربات القلب في جسد إريكسن بشكل دائم، ستنتهي مسيرة اللاعب الدنماركي في الدوري الإيطالي.

وأوضحت أن اللوائح الإيطالية تحظر اللعب بجهاز تنظيم ضربات القلب في أي تتضمن تلامس، لأن الجهاز مهدد بالكسر في أي احتكاك أو إصابة.

وذكرت أن مسيرة إريكسن في عالم كرة القدم قد تستمر في الدوري الهولندي أو الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسمح لهذه الحالات باللعب هناك.

وأكدت أن إذا كان استخدام إريكسن لجهاز تنظيم ضربات القدم ليس دائمًا، قد يسمح للاعب بالاستمرار في إيطاليا، بشرط الخضوع للعديد من الفحوصات الطبية في لجنة خاصة للحصول على إذن بذلك.

وأضافت «لاجازيتا ديللو سبورت«أن إريكسن سيخرج من المستشفى اليوم، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة في غضون 4-5 أسابيع في مدينة ميلانو.

المصرى اليوم

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