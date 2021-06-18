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فيفا يصدر تصنيفا استثنائيا لمنتخبات آسيا قبل قرعة الدور النهائي للتصفيات المونديالية

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فيفا يصدر تصنيفا استثنائيا لمنتخبات آسيا قبل قرعة الدور النهائي للتصفيات المونديالية فيفا يصدر تصنيفا استثنائيا لمنتخبات آسيا قبل قرعة الدور النهائي للتصفيات المونديالية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تصنيف المنتخبات، الجمعة، والذي سيتم الاعتماد عليه رسميا خلال مراسم قرعة الدور النهائي لتصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

ولم يختلف التصنيف الحالي كثيرا عن السابق باستثناء تقدم الإمارات على حساب العراق الأمر الذي جعلها في المستوى الثالث بينما تراجع أسود الرافدين إلى المركز الرابع.

وجاء في المستوى الأول كل من اليابان وإيران، وفي المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، والمستوى الثالث والإمارات، والمستوى الرابع العراق والصين، والمستوى الخامس عمان وسوريا، والمستوى السادس فيتنام ولبنان.

وستجري مراسم القرعة 1 يوليو القادم بمقر الاتحاد الآسيوي عبر الاتصال المرئي، لوضع خارطة الطريق أمام 12 منتخبا ستتنافس من أجل الوصول إلى مونديال قطر.

المصرى اليوم

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