كورونا يضرب الترجى قبل مواجهة الأهلى فى نصف نائى دورى أبطال أفريقيا

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تلقى فريق الترجى التونسى الذي يقودة معين الشعباني، المدير الفني ضربة قوية، قبل مواجهة الأهلي المصري، غدا السبت، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«، أن الفريق أجرى أمس الخميس تحاليل كوفيد 19، وجاءت كل النتائج سلبية باستثناء مسحة اللاعب حسين الربيع الذي غادر المعسكر على الفور.

وذكر الحساب الرسمي للترجي:أجرى لاعبو الترجي أمس تحاليل كوفيد 19 وقد صدرت كل النتائج سلبية باستثناء حسين الربيع الذي غادر التربص على الفور.. تمنياتنا بالشفاء العاجل لحسين الربيع.

وكان الترجي قد صعد إلى نصف النهائي في دوري الأبطال، بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بينما تجاوز الأهلي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

وخاضت الأندية المصرية 53 مباراة على الأراضي التونسية في البطولات الإفريقية، حققت الفوز في 11 مباراة وتعادلت في 12 أخرى، بينما فازت أندية تونس 30 مرة.

ويعتبر الأهلي أكثر الأندية المصرية تحقيقا للانتصارات في تونس، بينما يعد الترجي أكثر الفرق التونسية خسارة على ملعبه (7 مرات).