حصاد الاسبوع من المحاكم.. محمد حسين يعقوب يتنصل من الجماعات الارهابية وحبس شيرى هانم وابنتها 5 سنوات ومتحرش المطار 3 سنوات

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ماذا قال محمد حسين يعقوب:

شهدت ساحة المحاكم الاسبوع الماضى، عدد من القضايا ،التي شغلت الرأى العام ،وأصبحت حديث السوشيال ميديا ،ومن أبرز هذه القضايا «داعش إمبابة» إحدى القضايا التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وتحولت الجلسة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعى لظهور الشيخ محمد حسين يعقوب والادلاء بشهادته بعد صدور قرارا ضده بضبطه وإحضار، وكانت إيجابات محمد حسين يعقوب على أسئلة المحكمة مثارا للجدل وعلق عليها الكثير من المشايخ بل اندهش البعض مما أدلى به .

تنصل الشيخ محمد حسين يعقوب، خلال الادلاء بشهادته من الاجابة عن الاسئلة التي تخص الجماعات التكفيرية والارهابية، وكان رده على كل سؤال لا أدرى .

وكانت من بين الاسئلة التي وجهتها المحكمة للشيخ محمد حسين يعقوب

-ماهو الفكر السلفى؟ فكان اجابته يسأل عنه دعاه الفكر السلفى .

-هل تسمع عن تنظيم القاعدة؟

فكان رده زى ماحضرتك بتسمع عنهم من الاعلام فاعاده القاضى السؤال عليه فقال لا أعرف

-ماسبب تعدد المسميات الارهابية؟ فرد لا أدرى

-ماحكم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية؟

قال لا أدرى

-ماذا تعرف عن الفكر الداعشى؟

لا ادرى

إضافة إلى قوله بان أعلى مؤهلاته العلمية هو حصوله على دبلوم المعلمين، وان وصوله إلى هذه المرحلة اجتهادا منه من خلال قرءاته

كانت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى أصدرت قرارا بضبط وإحضار محمد حسين يعقوب لتخلفه عن الحضور للادلاء بشهادته مرتين ب«داعش إمبابة»،وبعد سماع المحكمة شهادته اعفته من الغرامة وقدرها ألف جنية. للمزيد أضغط هنا

طبيب الاسنان المتحرش بالرجال للمحكمة "محصلش":

وقضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال كانت من أبرز القضايا التي شهدتها المحاكم الاسبوع الماضى وحددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب، جلسة 15 يوليو المقبل، للحكم عليه للمزيد أضغط هنا

كان دفاع المتهم قد طلب نظر القضية في جلسة سرية، كما حضرت شقيقة المتهم التي رفضت التحدث لوسائل الإعلام، وقالت: «المستندات هي الفيصل بالقضية وربنا هو اللي هيجيبلنا حقنا».ونفى طبيب الاسنان الاتهامات المنسوبة الية أمام المحكمة وقال "محصلش"

مصير متحرش المطار:

كما شهدت الساحة القضائية، قضية متحرش المطار الذي عاقبته محكمة جنح النزهة في القاهرة، برئاسة المستشار عمرو مختار، في اولى جلسات محاكمته بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية.

وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.كانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة.للمزيد اضغط هنا

المجنى عليها بسمة بشاى

مرتضي منصور وسما المصري في الاقتصادية:

ونظرت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق ضد سامية أحمد عطية المعروفة إعلاميا بسما المصري الذي يتهمها فيها بسبه وقصفة أجلتها المحكمة لجلسة 23 يونيو.

سما المصري - صورة أرشيفية

تامر أمين يقاضي عبد الناصر زيدان:

كما نظرت محكمة الاسرة المحكمة الاقتصادية، دعوى الإعلامي تامر أمين التي تطالب الإعلامي عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه واجلتعا المحكمة لجلسة ٣٠ يونيو .

تامر أمين - صورة أرشيفية

أحمد عز وزينه أمام الاسرة:

وحددت محكمة استئناف عالي الأسرة، جلسة ١١ يوليو المقبل، للحكم في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

زينة و أحمد عز - صورة أرشيفية

أحمد أدم:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، احالة ملف قضية الفنان أحمد آدم في اتهامه بالتهرب الضريبى، إلى لجنة الخبراء وتحديد جلسة ٢١ يونيو الجارى لنظر القضية في حالة السداد وجلسة ٦ سبتمبر في حالة عدم السداد .

وكشفت تحقيقات النيابة عن تهرب الفنان أحمد آدم عن سداد مبلغ 300 ألف جنيه ضرائب عن برنامجه «آدم شو» عام 2013.

أحمد آدم - صورة أرشيفية

خلية هشام عشماوى:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ«خلية هشام عشماوي»، لجلسة 28 يونيو الجارى لاطلاع الدفاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر حمدي الشناوي.

المستشار محمد شرين فهمي - صورة أرشيفية

تأيد اعدام 12 من الأخوان:

كما أصدرت محكمة النقض الأسبوع الماضي حكمها في قضية فض اعتصام رابعة، بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى «المؤبد»، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولًا: تأييد الاعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

شيرى هانم ونجلتها:

ومن بين القضايا المنظروة قضية الاعتداء علي القيم الأسرية والتحريض علي الدعارة وعقبت المحكمة المتهمة شريفة رفعت وشهرتها شيرى هانم، ونجلتها نورا هشام الشهيرة بزمردة، بالحبس خمس سنوات وتغريهما مبلغ 100.000 جنيه.