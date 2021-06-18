ضبط 78 هاتف محمول مهرب جمركيا

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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرةاثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة فى الساحل من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه"، وعثر بحوزته على "عدد ٧٨ هاتف محمول - عدد ٥٢ علبة هاتف محمول بذات الماركة "فارغة" ، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بتمكنه من تهريب الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته عبر المنافذ الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى .