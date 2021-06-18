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الداخلية تضبط 105 طربة حشيش 

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الداخلية تضبط 105 طربة حشيش  الداخلية تضبط 105 طربة حشيش 

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، الأمن العام" ومديريتى أمن الإسكندرية ، الغربية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق دائرتى قسم شرطة محرم بك و مركز شرطة كفر الزيات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط تشكيل عصابى مكون من "3 أشخاص" ، لأحدهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة فى أول العامرية ، وعُثر بحوزتهم على" 60 طربة لمخدر الحشيش ، كمية لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، 6 هواتف محمول" ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نصف مليون جنيه تقريبا وضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ، عُثر بحوزته على "45 طربة لمخدر الحشيش ،مبلغ مالى ،هاتف محمول " ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 315 ألف جنيه وبمواجهة المتهمين أيدوا ماجاء بالتحريات.

المصرى اليوم

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