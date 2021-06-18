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نشر الفنان محمد رمضان فيديو لأحد معجبيه وهو يرسم له بورتريه وكتب رمضان معلقا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «جمعة مباركة..على أحلى وأجمل جمهور..ربنا يديم المحبة».

وعلى أغنيته الأخيرة «ثابت» استعرض «رمضان» بورتريه أحد معجبيه على كلمات أغنيته «مبخافش من التخبيط..لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. ثابت على وضعي أنا ثابت».

كان الفنان محمد رمضان قد تعرض لهجوم من الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز التي كشفت أن «رمضان» أساء لها وقالت : «قل أدبه.. وشتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال».

وأضافت، خلال ندوة تكريمها بالمصري اليوم أمس الخميس: «قال عامل بلطجي، وفضحني لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي إنتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وانتي عشرين ألف، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة، أنا متكلمتش ولا قلت حاجة وناس شتموني وآخرين دافعوا عني، لكن هو قل أدبه».

وتابعت: «الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية، مفيش قيم ده سببه إن التليفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة»، مؤكدة ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.