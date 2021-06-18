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إحباط محاولة تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

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الدفاع المدني يكافح حريق نخيل قرية القرن

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب حريقا شب في نخيل قرية القرن 130كم شمال غربي منطقة نجران 12كم بدر الجنوب.وشب الحريق أمس...

3291a3503b.jpgنجران: قاسم الكستبان
32a4cc8489.jpg08 ذو القعدة 1442 هـ

السجن 4 أشهر والإبعاد لمقيم مدان بجريمة تستر

شهرت وزارة التجارة بمقيم مدان بجريمة التستر التجاري، وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتمثل في السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد وإغلاق...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png08 ذو القعدة 1442 هـ
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أمطار عسير توقف السير وتزيد الاستمتاع

شهدت مدينة أبها وضواحيها بمنطقة عسير، بعد ظهر اليوم، أمطارا متواصلة بكميات غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، خاصة...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة تصوير: رشود الحارثي، سعيد مشهور
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ

خطة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ

إنهاء تعثر طريق خباش

بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ

190 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج هذا العام

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في هذا العام، 190 شركة ومؤسسة، مهيأة لخدمة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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