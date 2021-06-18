أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "أبل": البرامج الخبيثة توجد في الـ Android أكثر بـ 47 مرة من الـ iOS

Print
رئيس "أبل": البرامج الخبيثة توجد في الـ Android أكثر بـ 47 مرة من الـ iOS رئيس "أبل": البرامج الخبيثة توجد في الـ Android أكثر بـ 47 مرة من الـ iOS
قال: iOS له متجر تطبيقات واحد.. وتتم مراجعتها جميعاً قبل اعتمادها

رئيس

كشف المدير التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك"، خلال المقابلة المباشرة التي عقدها "عن بُعد" في مؤتمر "Viva Tech"، عن أن نظام Android يحتوي على برامج خبيثة أكثر بـ 47 ضعفاً من نظام الـ iOS.

وأرجع ذلك إلى أن نظام التشغيل iOS صُمم على أن يكون هناك متجر تطبيقات واحد؛ تتم مراجعة جميع التطبيقات قبل اعتمادها وإتاحتها للتحميل من قِبل المستخدمين، الأمر الذي أبقى كثيراً من البرامج الخبيثة خارج نظام الـ iOS.

وقال "تيم كوك"، إن قانون الأسواق الرقمية المقترح في أوروبا لن يكون "في مصلحة المستخدم"، فقد يؤدي هذا التشريع، إلى تغييرات كبيرة لمتجر التطبيقات، وتطبيقات الطرف الأول المثبتة مسبقاً على هاتف الآيفون، كما أن هذا التشريع سيؤدي إلى تغييرات تدمّر بشكل خطير أمان الـ iPhone.

وأكّد أن من شأن المفوضية في أوروبا أن تُجبر Apple على السماح بالتحميل الجانبي على هاتف الآيفون، وهو أمر أنا ضده وبشدة، لكن إذا كان على "Apple" السماح بالتحميل الجانبي، فلن تكون هناك ميزات الخصوصية، مثل ملصقات التغذية وشفافية تتبع التطبيقات، بعد الآن.

جديرٌ بالذكر أن قانوناً تم الكشف عنه لأول مرة في ديسمبر الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية، سيجبر هذا القانون شركة أبل على تغيير إدارتها لمتجر التطبيقات، وكيفية ظهور تطبيقاتها الخاصة المثبتة مسبقاً في عمليات البحث في متجر التطبيقات.المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد

الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته

قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها

قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020