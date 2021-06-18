"الداخلية" توجه قوافل خدمية لقري المنوفية وقنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل خدمية وإنسانية استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى المنوفية وقنا، استمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك فى قريتك»، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.