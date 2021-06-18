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ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإستيلاء على "فيزا" زميله بالقاهرة

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ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإستيلاء على "فيزا" زميله بالقاهرة ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإستيلاء على "فيزا" زميله بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين وإجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى بالقاهرة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة، بإكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكى بأحد البنوك من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، إستغل المذكور طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى، وتردده على مكتب الأخير بالشركة، وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، والتى تمكنه من إجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الانترنت، حيث قام بإستخــدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى دون علم الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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