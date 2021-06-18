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قطاع السجون يوجه قوافل طبية لعدد من السجون

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قطاع السجون يوجه قوافل طبية لعدد من السجون قطاع السجون يوجه قوافل طبية لعدد من السجون

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وجه قطاع السجون قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن برج العرب وليمان برج العرب، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاءـ وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للتطعيم ضد مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى فيروس (B)، حيث تم تطعيم عدد من النزلاء والعاملين بالسجن.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

المصرى اليوم

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