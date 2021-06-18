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رئيس «الطود»: الانتهاء من الصيانة الشاملة لمدرسة نجع ابو الحمد للتعليم الأساسي

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رئيس «الطود»: الانتهاء من الصيانة الشاملة لمدرسة نجع ابو الحمد للتعليم الأساسي رئيس «الطود»: الانتهاء من الصيانة الشاملة لمدرسة نجع ابو الحمد للتعليم الأساسي

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قام الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، والمهندس بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبوالحمد للتعليم الأساسى بقرية منشية النوبة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.

وأوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ أعمال صيانة كاملة لمدرسة نجع أبوالحمد للتعليم الأساسى من بداية شهر فبراير الماضي ، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة الاول من شهر يوليو المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بالمدرسة بداية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى تهذيب الأشجار داخل فناء المدرسة والأشجار التي خارج سور المدرسة .

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة تركيب كشافات الليد الموفرة بالشوارع الرئيسية والفرعيه لانارة الشوارع والطرق بمناطق متفرقة بالقرية.

المصرى اليوم

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