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حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفرالشيخ

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حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفرالشيخ حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفرالشيخ

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور مايا مرسي وإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وبالتعاون مع الدكتور أماني شاكر عميدة كلية التربية النوعية ومقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، تنظم المستشفى الجامعي وكلية الطب حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي«الماموجرام» وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي وذلك في الفترة من ١٩ إلى ٢١ يونيو الحالي .

يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية «100» مليون صحة «وفي إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدي أحد أهم حملات المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ وذلك باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل الكشف .

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره كما تهدف الحملة أيضا إلى تعليم السيدات على طريقة الفحص الذاتي مع التأكيد أن الفريق الطبي يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منع عدوى كورونا .

المصرى اليوم

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