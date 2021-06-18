وفد «محلية النواب» تستكمل جولته التفقدية في محافظة بورسعيد

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تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، جولتها التفقدية بمحافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة، تفقد عدد من المشروعات السياحية بالمحافظة، للاطلاع على ما تم تنفيذه وأبرز التحديات.

وشهدت جولة، أمس الخميس، جولة تفقدية شملت المنطقة الصناعية وعددا من المصانع الموجودة بها، منها مصنع تدوير القمامة ومشروع إسكان الداون تاون.

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمحافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لا سيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

وقال السجيني، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة.