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تمتلك أعضاء تناسلية وتستطيع الحياة دون ماء.. تعرف على سمكة «كيليفيش» الأكثر غرابة على وجه الأرض

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تمتلك أعضاء تناسلية وتستطيع الحياة دون ماء.. تعرف على سمكة «كيليفيش» الأكثر غرابة على وجه الأرض تمتلك أعضاء تناسلية وتستطيع الحياة دون ماء.. تعرف على سمكة «كيليفيش» الأكثر غرابة على وجه الأرض

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هناك الكثير من أنواع الأسماك ذات ألوان لامعة ونحتفظ بها كأسماك للزينة داخل أحواض صناعية ويبدو الأمر عاديا دون أن نعلم أن هذه الأسماك تعد من أغرب أنواع الأسماك على كوكب الأرض، من ضمن هذه الأسماك سمكة «كيليفيش» التي يصل طولها إلى بضعة بوصات فقط.

تمتلك سمكة «كيليفيش» خصائص تميزها عن باقى الأسماك الأخرى، فهى لا تحب أن تكبر في السن، ولا تبلغ أو تنضج مثل الأسماك الأخرى والكثير من أنواع كيليفيش تعيش وتموت خلال عام واحد فقط بل إن أحد أنواعها لايتجاوز عمره الثلاثة أشهر، مما يجعلها واحدة من أقصر الفقاريات المعروفة عمراً قاطبة، كذلك بعض أسماك كيليفيش لا تتناسل كغيرها من الأسماك بل إن أحد أنواعها لا تتناسل بالطريقة نفسها التي تتناسل بها غيرها من الفقاريات.

وهناك عدد من أنواع كيليفيش يعيش في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ومعظمها تكيف مع العيش في أماكن تندر فيها المياه أو في أماكن تتغير فيها مستويات المياه بشكل كبير جداً من موسم لآخر.

وتعد فصيلة كيليفيش المنجروفية «خنثوية» ولها أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية، ويعد النوع الوحيد من الفقريات المخنثة التي يمكن أن تخصب نفسها بنفسها وتولد أفرادا متماثلين من الناحية الجينية، ولكن هناك عدد قليل من ذكور أسماك الكيليفيش المنجروفية التي تتناسل بالطريقة التقليدية مع الأسماك المخنثة التي تتصرف في هذه الحالة كإناث .

ومعظم الأسماك تتنفس من الخياشيم وتمرر المياه عبرها لاستخراج الأوكسجين، لكن أسماك الكيليفيش المنجروفية يمكنها ايضا التنفس من خلال الجلد، وحظيت بهذه الميزة لبقائها على قيد الحياة نظرا لأن اسماك كيليفيش المنجروفية تعيش في البيئات الطبيعية الأشد قسوة داخل غابات المنجروف غربي المحيط الأطلسي وفي جذور الأشجار الكثيفة والطين الغائر.

المصرى اليوم

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