وكيل وزارة الصحة ببنى سويف يفاجأ بعاملة تحصل على مرتب 10 جنيهات (قرار حاسم)

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فوجىء الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اثناء تفقده وحدة صحية بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، ان هناك عاملة تحصل على 10 جنيهات فقط قيمة عملها في الوحدة الصحية كما فوجىء وكيل وزارة الصحة اثناء تفقده المركز الطبى المخصص للقاح كورونا في مركز ببا بعاملة تقوم بايقافه وتقول انها تحصل على 250 جنيها فقط نظير عملها في المركز الطبى منذ 5 سنوات .

وعلى الفور قام وكيل وزارة الصحة باستدعاء مسؤولى الوحدة الصحية بالزيتون بمركز ناصر ومدير الادارة الصحية بمركز ببا وامر باعادة تحرير العقود لكلا العاملتين وابلاغه بقيمة العقود المحررة.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، قام بجولة ميدانية في مراكز التطعيم بفيروس كورونا، لمتابعة عمليات تلقيح المواطنين، واستمع لشرح وافي من المختصين حول خطوات تلقي اللقاح للمسجلين على موقع الوزارة.

وتحدث وكيل الوزارة مع المواطنين واستمع إلى آرائهم، حول موضوع التطعيم، ووجه بتسريع إجراءات التطعيم، والتسهيل عليهم.وأشار وكيل الوزارة، أن أول مركز لتلقى اللقاح تم افتتاحه في مستشفى بنى سويف التخصصي، يوم ٣ مارس الماضي، موضحا أنه بعد أن تزايدت الأعداد وقوائم الانتظار للإقبال على تلقى اللقاح، اتجهنا لتشغيل مراكز لقاح في جميع مراكز المحافظة السبع.

وطمأن الدكتور محمد يوسف المواطنين، أن اللقاح آمن تماما، ولم يثبت أي ضرر أو أعراض جانبية، وننصح المواطنين بأخذ اللقاح لأنه لا يوجد بديل لمقاومة فيروس «كورونا» سوى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتطعيم، وناشد وكيل الوزارة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقى التطعيم.