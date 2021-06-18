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«سليم»: الطبيب البيطري أساس صناعة الدواجن ونستطيع التصدير بـ3.5 مليار دولار

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«سليم»: الطبيب البيطري أساس صناعة الدواجن ونستطيع التصدير بـ3.5 مليار دولار «سليم»: الطبيب البيطري أساس صناعة الدواجن ونستطيع التصدير بـ3.5 مليار دولار

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أكد الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح ، بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن، له دور كبير في تطوير الصناعة والتوسع في التصدير بعد ان حققت الاكتفاء الذاتي، وذلك لجذب وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أساس هذه الصناعة والداعم الأول لها، ومن يستطيع ان يقوم على تطويرها هو الطبيب البيطري، ومن هنا يجب ان تكون نقابة الأطباء البيطريين ضمن تشكيل اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، كما أنه يجب التأكيد على عدم منح أي مزرعة رخصة إلا بعد توفيرها لطبيب بيطري مقيم بها، بعقد ملزم وبأجر عادل، وذلك لضمان تقدم الصناعة وازدهارها، وكذلك التوسع في مجازر الدواجن تحت إشراف الطبيب البيطري، والتوسع في بيع الدواجن المبردة تحت إشراف بيطري وتكليف الأطباء البيطريين للتفتيش على محلات بيع الدواجن ومتابعة السوق المصري حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف «سليم»، في تصريحات صحفية: «مصر تصدر حمام وأرانب وبط وسمان وبيض مخصب وبيض مائدة، ونستطيع من خلال هذه الصناعة التي يعمل بها ثلاثة ملايين مواطن التوسع في تصدير الدواجن التي ننتج منها حاليا 1.5 مليار طائر سنويا، ليصل الإنتاج إلى 3 مليارات بعد التطوير والتوسع في الصناعة، وهنا تزيد صادرات مصر سنويا إلى 3.5 مليار دولار، أي 55 مليار جنيه تقريبا تدعم الاقتصاد المصري.

وتابع: «ومن هنا يبرز دور الطبيب البيطري الرئيسي والأساسي في هذه الصناعة من بداية التخصيب والحصول على سلالات جيدة عالية الإنتاج، مرورا بكل مراحل الصناعة من المزارع والمجازر والتبريد والرقابة على سلامة المنتج وصلاحيته، للوصول لمرحلة التجميد والتصدير للخارج، وهو ما يبرز دور الطبيب البيطري الحيوي والمهم في حماية صحة المواطن المصري والحفاظ عليها».

المصرى اليوم

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