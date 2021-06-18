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الكهرباء تراجع الإنارة العامة بشوارع مدينة بني سويف

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الكهرباء تراجع الإنارة العامة بشوارع مدينة بني سويف الكهرباء تراجع الإنارة العامة بشوارع مدينة بني سويف

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أكد اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بنى سويف ان الكهرباء الداخلية قامت بمراجعة الإنارة العامة بالمدخل البحري للمدينة وشارع ٧ أرض المحلج وشارع صلاح سالم وحى الرمد ومحيط مديريه الإسكان، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء برفع مخلفات طريق قرية الحاجري/ بني عفان وصيانة 25 كشاف إنارة بذات الطريق، علاوة على متابعة انتظام مشروع النظافة بقريتي دموشيا وبني عفان حيث تم توريد ١٦ طن لمصنع السماد العضوي بشرق النيل كما تم متابعة الإنشاءات الجارية بمدرسة دموشيا الابتدائية والمعهد الديني بقرية إهناسيا الخضراء، فيما تم رفع 35 من المخلفات والقمامة بدائرتي مجلس قروي بليفيا وباروط.

واضاف انه تم تفريغ حاويات القمامة من مناطق متفرقة بشوارع المدينة ورفع المخلفات والأتربة من شارع عبدالسلام عارف وحمدان وعبداللطيف والروضة وشارع 17بني سويف الجديدة ومدينة الحرفيين وطريق السادات والمدخل القبلي للمدينة حتى فندق المروة، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتقليم أفرع أشجار متداخلة بأسلاك الكهرباء بشارع مصطفى سطوحي بمقبل.

المصرى اليوم

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