«وقعوا بيني وبين جوزي».. زوجة أب تنهي حياة طفلتي زوجها بالإسكندرية (القصة كاملة)

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تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشفت ملابسات وفاة طفلتان شقيقتان بنفس الطريقة بمنطقة العامرية، وتبين أن زوجة الأب وراء ارتكاب الواقعتين، بحجة قيامهما بالوقيعة بينها وبين والدهما.

وكان قسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية، تلقى بلاغ من مستشفي العامرية العام بإستقبالها جثة طفلة 3 سنوات، إثر إدعاء سقوطها من أعلي، وما قرره والدها عامل 29 سنة، وشقيقة والدها ربة منزل، أنه حال لهو المتوفية أعلي سلم أمام المنزل سكنهما إختل توازنها وسقطت مما أدي لوفاتها ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها، وأن وراء إرتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما ربة منزل 24 سنة.

بإستدعاء المتهمة ومناقشتها إعترفت بإرتكابها الواقعة الأولي، بأن قامت بخنق المجني عليها الأولي حال تواجدها رفقتها بمفردها بالمنزل عقب خروج والدها، وبعد تأكدها من وفاتها قامت بوضعها على سرير غرفة نومها لإيهام أهليتها بأن الوفاة طبيعية، وأضافت بإرتكابها الواقعة الثانية بأن قامت بإحضار قطعة من القماش مبللة بالمياه وكتم أنفاس الطفلة الثانية حال تواجدهما بمفردهما بالمنزل وبعد تأكدها من وفاتها قامت بإستطلاع الأمر خارج المنزل والتأكد من عدم وجود أشخاص بالمكان فقامت بحملها وإلقائها أمام مدخل مسكن جدتها الملاصق لمسكنها وعادت مسرعة لمسكنها.

وقالت المتهمة أنها قامت بالجريمة بسبب قيام الطفلة الأولي بإحداث الوقيعة بينها وزوجها (والدهما) بتحريض من جدتهما، وقيامها بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.