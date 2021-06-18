سقوط صاحب شركة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

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رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نشاط صاحب شركة فى أول المنتزه بالإسكندرية ، له معلومات جنائية تبين من التحريات قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من الشركة الخاصة به وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على "2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات ، كمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل" ، إيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل" ،عقود زواج عرفى خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" ، إقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" ، دعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" ، شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" جميعها مزورة أو معدة للتزوير كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير بفحصها فنياً، تبين أنها يحتوى على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وضبط 2 جهاز حاسب آلى بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير "،بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على فى تزوير المحررات الرسمية.