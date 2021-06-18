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القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده

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القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب السادس؛ ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس؛ ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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