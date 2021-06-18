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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمستشفيات ويشيد بأداء فريق زراعة الأعضاء

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قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بجولة تفقدية بمستشفيات جامعة الزقازيق، رافقه الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية، والدكتور هانى بكر مدير مستشفى الجراحة، ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

التقي رئيس الجامعة بفريق زراعة الكبد بمستشفيات الجامعة، برئاسة الدكتور يحيى زكريا مدير برنامج زرع الأعضاء، وفريق جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب، استعدادا لإجراء الحالة الرابعة لزرع الكبد.

شجع رئيس الجامعة فرق العمل ببرنامج زراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق، وقام بالترحيب بفريق جامعة المنصورة المشارك في هذه المسيرة العلاجية الفعالة والهادفة، كما حث رئيس الجامعة على دفع برنامج زراعة الأعضاء بالجامعة نحو الأمام لخدمة مرضى محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، مثمناً دور أعضاء فريق زرع الأعضاء من كافة التخصصات، ودور هيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات.

جدير بالذكر إن برنامج زراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق ،قد شهد تطوراً ملحوظاً في العام الأخير ،بعد إبرام بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة حتى وصل عدد الحالات إلى ست حالات إلى الآن.

المصرى اليوم

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