جهاز العبور الجديدة يزيل 4 مبان مخالفة بنطاق مدينة الأمل لمخالفة البناء بدون تراخيص

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صرح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة لإزالة 4 مبان مخالفة بنطاق مدينة الأمل بخطى 10، 11 شمال وخطى 4.3 لمخالفة البناء بدون تراخيص، موضحاً أن المخالفات تمثلت في مصنع طوب بمساحة 5000م محاط بسور من الطوب الأبيض، وكذا مبنى عبارة عن أعمدة دور أرضى بمساحة 2000م، ومبنيين على قطعتي أرض بمساحة 5000م محاطة بسور من الطوب الأبيض وبهما عدد من الغرف.

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أصحاب قطع الأراضى بنطاق المدينة، بالالتزام بالاشتراطات البنائية المتبعة وعدم القيام بأية أعمال بناء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة، واستصدار التراخيص اللازمة للبناء، مؤكداً أنه سيتم التصدى للعشوائية بكل حسم وقوة وعدم السماح بمخالفة القانون.