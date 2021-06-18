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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة.

ونقلت «قناة الأقصى الفضائية»، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر خاصة «أن المقاومة أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال، بالمنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك في أعقاب استهدافها بمضادات الطائرات الأرضية».

وأكدت الفضائية الفلسطينية أن عملية إسقاط الطائرة المسيرة جاءت خلال الغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، في محاولة لاستهداف مواقع لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس».

وأفاد مراسل قناة الأقصى في مدينة غزة، أنه سمع دوي انفجار عنيف، أعقبه مشاهدته لجسم يسقط محترقا في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك بعد عملية تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء الخميس، بدوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أوعز لقواته العسكرية برفع حالة التأهب القصوى، ورفع الجاهزية لسيناريوهات عدة ومختلفة، منها استئناف القتال في غزة

وزعمت قناة «كان» أن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمنصات إطلاق الصواريخ في مدينة خان يونس بقطاع غزة، جاء كـ«رد على إطلاق الجانب الفلسطيني لبالونات الغاز الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، في الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنه رد فعل»

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وأكدت مصادر محلية في غزة بأنه «سُمع دوي انفجارات هائلة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة».

ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن «الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة».

وكانت الصفحة الرسمية، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت، أمس الأول مقطعًا مصورًا لاستهداف مواقع داخل قطاع غزة، قالت أنها تابعة لكتائئئب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.