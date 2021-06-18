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تحرير 30 إنذارا لأصحاب محال لوجود مخالفات بيئية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف

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قال ناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة سمسطا انه تم تحرير 30 انذار لاصحاب محلات نتيجة مخالفات بيئية واشغال طريق بقرية دشطوط التابعة لمركز ومدينة سمسطا كما تم متابعة توريد محصول القمح المحلي بشونة البنك الزراعي وشونة العالمية و نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بشوارع المدينة تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية والتي على إثرها تم توريد أكثر من 100 طن لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن صيانة وتركيب 140 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة.

واضاف ان لجان المتابعة والرصد الميداني قامت بالمرور على المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم العامة والكافيهات والمولات التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق قرارات مواعيد غلق المنشآت التجارية في المواعيد المقررة والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار .

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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