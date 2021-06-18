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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة عقب عودتهم من فرح شعبي بالأقصر

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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة عقب عودتهم من فرح شعبي بالأقصر مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة عقب عودتهم من فرح شعبي بالأقصر

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لقى ٣ اشخاص مصرعهم، وأصيب شخص رابع في انقلاب سيارة بترعة الكرنك عقب مشاركة عدد من الأهالى في فرح وعودتهم من قرية خزام، بعدما تلقى يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بلاغا فجر اليوم الجمعة بسقوط سيارة ملاكى بترعة الكرنك .

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير امن الاقصر اخطارا بالواقعة، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية وقوات الحماية المدنية لانتشال السيارة ومن بداخلها من الاهالى .

وتبين من المعاينة، أنه اثناء عودة عدد من الاهالى من فرح بمدينة الاقصر متوجهين إلى قرية خزام اختلت عجلة قيادة السيارة رقم ٨٤١٩ ص ق س مما ادي إلى سقوطها في ترعة الكرنك الشرقية المجاورة إلى طريق اسوان الزارعى بجوار كوبري العطيات .

وأسفرالحادث عن وفاة سيدتان «س. أ» ٣٥ عاماً، و«ص. م» ٣٧ عاما، «والطفلة» ي. هـ«٤ أعوام وإصابة سيدة أخرى وتم نقلها إلى مستشفي ارمنت المركزي .

وفور تلقى البلاغ انتقل كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز وحميلى عبدالرحمن سكرتير قرية المدامود إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع قوات الامن التي انتقلت للموقع، وتم دفع اللودر الخاص بالمركز لاستخراج السيارة من الترعة.

وتم تحرير محضر رقم ١٢٩٥ جنح طيبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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