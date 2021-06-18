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القت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى فى مصر القديم ،تبين من التحريات ان أفراد التشكيل يتاجرون فى العملات الذهبية المقلدة وبيعها على انها عملات هبية على خلاف الحقيقة،بمناقشة المتهمين اعترفوا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بتواجد عدد "6 أشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم" وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية .

عقب تقنين الإجراءات ،بالانتقال تم ضبط كلٍ من طرف أول "3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة سوهاج ، بحوزتهم مبلغ مالى" و طرف ثان "3 أشخاص ،لأحدهم معلومات جنائية ، بحوزة أحدهم عدد من الجنيهات الذهب "مقلدين".

بمواجهتهم إعترف أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على 2من الطرف الثانى "نفيا علمهما بكون العملات المضبوطة مقلدة" وقررا له بمعرفتهما بالثالث من الطرف الثانى وقيامه بالإتجار فى العملات الذهبية وبيعها بسعر أقل من السعر الرسمى، وإتفقا معه على التقابل بالمقهى محل الضبط لرغبته فى شراء كمية من تلك العملات، حيث حضر أفراد الطرف الأول وتقابلوا مع أفراد الطرف الثانى لشراء العملات الذهبية.

بمواجهة المتهم الذى تم العثور بحوزته على العملات الذهبية المقلدة، إعترف بشروعه فى النصب على الطرف الأول عقب إيهامهم بأن العملات المقلدة المضبوطة بحوزته ذهبية على خلاف الحقيقة وبيعها لهم بأقل من سعر الذهب الرسمى.