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مصطفى قمر ينشر جديد من زفاف نجله: «الحمد لله زفيت ابني»

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مصطفى قمر ينشر فيديو جديد من زفاف نجله: «الحمد لله زفيت ابني» مصطفى قمر ينشر جديد من زفاف نجله: «الحمد لله زفيت ابني»

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نشر الفنان مصطفى قمر جديدا من حفل زفاف نجله إياد، حيث ظهر وهو يضرب على الدف خلال الزفة.

وعلق قمر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: «الحمد لله زفيت ابني إياد على عروسته وبنتي سارة.. وبحضور أجدع الصحاب والحبايب».

كان الفنان مصطفى قمر قد احتفل بزفاف نجله إياد وزوجته سارة بحديقة أحد فنادق القاهرة الكبرى الأربعاء الماضي.

وقدم قمر عددا من الأغاني منها «ياغزالي» و«دباديبو» التي قدمها في التسعينيات وشاركه غناءها المدعوون بحضور عدد من أصدقائه المقربين منهم الفنانين هشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري الذين شاركوا في الغناء للعروسين بمشاركة عدد من الفنانين منهم تامر حسني وإدوارد ومحمد لطفي ولقاء سويدان وعبير منير وهاني سلامة والفنان محمد حماقي الذي قدم عددا من الأغاني للعروسين أيضا.

كما شارك الفنان الشاب تيام مصطفى قمر ووالدته غادة في الغناء والرقص احتفالا بزفاف شقيقه.

المصرى اليوم

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