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«البيئة» تطلق مبادرة «تطوير بلاستيك » للتوعية بقانون المخلفات الجديد

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«البيئة» تطلق مبادرة «تطوير بلاستيك مصر» للتوعية بقانون المخلفات الجديد «البيئة» تطلق مبادرة «تطوير بلاستيك » للتوعية بقانون المخلفات الجديد

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قام وفد من وزارة البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة بزيارة مصنع دفرة ومصنع الجابرية لتدوير المخلفات والتعرف على اخر ما تم به من أعمال، كما تم اطلاق مبادرة (تطوير بلاستيك ) لجمعية (البدر الظاهر) حيث تم تدشين المبادرة بديوان عام المحافظة.

أشارت وزيرة البيئة أن المباردة تهدف إلى بناء قاعدة من الشباب للتوعية والعمل الميداني بالتعاون مع جهاز البيئة بالمحافظة وتدريب الشباب على طرق التوعية بقانون المخلفات الجديد بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني والمعنوي والإداري للمبادرة، كما سيتم تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المبادرة، ومشاركة قطاع شؤون الفروع الإقليمية والإدارة العامة للجمعيات الأهلية في ورش العمل والندوات وتدريب الشباب للعمل على إنجاح المبادرة وتوسيع دائرة التطبيق لتشمل كافة مناطق ومحافظات مصر وكافة الفئات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.

المصرى اليوم

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