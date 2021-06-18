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بعد زيادة أسعاره عالميًا.. تعلن حقيقة زيادة السكر التمويني

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تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية، تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة، مُشددةً على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وذلك بفضل نجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي منه يكفي لمدة 5.5 شهر، ومن المستهدف كذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية عام 2022، مع شن حملات تفتيش دورية على ‏كافة الأسواق، لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

شعار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - صورة أرشيفية
انفوجراف.. نفي شائعة زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً

المصرى اليوم

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