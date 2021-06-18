أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عودة إلى الانخفاض بتداول اليوم .. في عمان الجمعة 18 يونيو 2021

Print
عودة إلى الانخفاض بتداول اليوم .. سعر الذهب في عمان الجمعة 18 يونيو 2021 عودة إلى الانخفاض بتداول اليوم .. في عمان الجمعة 18 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب فى عمان مستهل التعاملات الجمعة 18 يونيو 2021، تراجع وانخفاض وسجل سعر الجرام عيار 24 الى سعر 22.10 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى فى عمان، عيار 14 سعر 12.89 ريال .

مصادر الذهب فى عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب داخل محلات الصاغة فى عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.10 ريال

$57.40

سعر الذهب عيار 22

20.26 ريال

$52.62

اسعار الذهب عيار 21

19.34 ريال

$50.23

اسعار الذهب عيار 18

16.58 ريال

$43.05

سعر الذهب عيار 14

12.89 ريال

$33.48

سعر الذهب عيار 12

11.05 ريال

$28.70

اسعار أوقية الذهب

687.34 ريال

$1,785

اسعار جنيه الذهب

154.71 ريال

$401.80

اسعار كيلو الذهب

22,101 ريال

$57,399

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021

انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021

انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021

انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021

عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021

عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021

هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021

هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021