أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 5415 علبة أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقيمة 155 ألف جنيه في الغربية

Print
ضبط 5415 علبة أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقيمة 155 ألف جنيه في الغربية ضبط 5415 علبة أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقيمة 155 ألف جنيه في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مشتركة مع إدارة لضبط سوق الدواء، وأسفرت الحمله عن ضبط أدويه مهربه وغير مسجله بمحل غير مرخص لبيع وخزن الأدويه بدائره قسم ثاني طنطا بعدد ٥٣ صنف بكميات ٥٤١٥ وحده مختلفه الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدامي، وقدرت القيمه الإجمالية للمضبوطات بحوالي مائه وخمسه وخمسون ألف جنيه تقريبا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه.

فقد وجة الدكتور عبدالناصر حميدة وحسب وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة التفتيش على الصيدليات بالتنسيق مع مديريه التموين بالغربيه برئاسه المهندس محمد ابوهاشم لشن لحمله مشتركه وتم ضبط ادويه مهربه وغير مسجله بمحل غير مرخص لبيع وخزن الادويه بدائره قسم ثاني طنطا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي