ضبط 5415 علبة أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقيمة 155 ألف جنيه في الغربية

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شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مشتركة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء، وأسفرت الحمله عن ضبط أدويه مهربه وغير مسجله بمحل غير مرخص لبيع وخزن الأدويه بدائره قسم ثاني طنطا بعدد ٥٣ صنف بكميات ٥٤١٥ وحده مختلفه الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدامي، وقدرت القيمه الإجمالية للمضبوطات بحوالي مائه وخمسه وخمسون ألف جنيه تقريبا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه.

فقد وجة الدكتور عبدالناصر حميدة وحسب وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة التفتيش على الصيدليات بالتنسيق مع مديريه التموين بالغربيه برئاسه المهندس محمد ابوهاشم لشن لحمله مشتركه وتم ضبط ادويه مهربه وغير مسجله بمحل غير مرخص لبيع وخزن الادويه بدائره قسم ثاني طنطا .