أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تواصل أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد بدسوق

Print
تواصل أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد بدسوق تواصل أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد بدسوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، العمل في تطوير مزلقانات المركز، حيث تم متابعة تطوير مزلقان محلة مالك بشباس الملح الكيلو 3.618.

وقالت إنه تم الانتهاء من وضع طبقة الاسلفت النهائية مساء أمس الخميس بمزلقان السكة الحديد بقرية محلة مالك بمسطح ١٦٠٠م تقريبا بسمك ٥سم وذلك عقب الانتهاء من الطبقة الرابطة من خطه تطوير المزلقان تنفيذا الهيئة القوميه للانتاج الحربي وأشراف جامعة القاهرة، حيث يتم توسعة المزلقان من ٤ متر إلى ١٢ متر لكل حارة ٦ م ويخدم مدخل محله مالك وتكلفة المشروع ١.٥ مليون جينه بعد عملية تركيب البوابات الكترونية.

واضافت ماضي أن العمل مازال مستمر حتى يتم الانتهاء وظهور المزلقان بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور ومتابعة نائب رئيس المدينة لشئون القرى محمد جميل، وبحضور رئيس قرية شباس الملح، وليد فلفل، مهندس الهيئة القومية للانتاج الحربى المهندس ربيع الزويكى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة

لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة

872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد

872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد