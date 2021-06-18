تواصل أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد بدسوق

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تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، العمل في تطوير مزلقانات المركز، حيث تم متابعة تطوير مزلقان محلة مالك بشباس الملح الكيلو 3.618.

وقالت إنه تم الانتهاء من وضع طبقة الاسلفت النهائية مساء أمس الخميس بمزلقان السكة الحديد بقرية محلة مالك بمسطح ١٦٠٠م تقريبا بسمك ٥سم وذلك عقب الانتهاء من الطبقة الرابطة من خطه تطوير المزلقان تنفيذا الهيئة القوميه للانتاج الحربي وأشراف جامعة القاهرة، حيث يتم توسعة المزلقان من ٤ متر إلى ١٢ متر لكل حارة ٦ م ويخدم مدخل محله مالك وتكلفة المشروع ١.٥ مليون جينه بعد عملية تركيب البوابات الكترونية.

واضافت ماضي أن العمل مازال مستمر حتى يتم الانتهاء وظهور المزلقان بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور ومتابعة نائب رئيس المدينة لشئون القرى محمد جميل، وبحضور رئيس قرية شباس الملح، وليد فلفل، مهندس الهيئة القومية للانتاج الحربى المهندس ربيع الزويكى.