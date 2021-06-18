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يتجه للارتفاع الطفيف .. فى الإمارات صباح الجمعة 18 يونيو 2021

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يتجه للارتفاع الطفيف .. سعر الذهب فى الإمارات صباح الجمعة 18 يونيو 2021 يتجه للارتفاع الطفيف .. فى الإمارات صباح الجمعة 18 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب فى الامارات، مستهل تعاملات الجمعة 18 يونيو 2021، ارتفاع طفيف وسجل عيار 24 فى الامارات سعر 210.82 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب فى الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

210.82 درهم

$57.40

سعر الذهب عيار 22

193.26 درهم

$52.62

اسعار الذهب عيار 21

184.47 درهم

$50.23

اسعار الذهب عيار 18

158.12 درهم

$43.05

سعر الذهب عيار 14

122.98 درهم

$33.48

سعر الذهب عيار 12

105.41 درهم

$28.70

اسعار أوقية الذهب

6,557 درهم

$1,785

اسعار جنيه الذهب

1,476 درهم

$401.80

اسعار كيلو الذهب

210,823 درهم

$57,399

المصرى اليوم

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